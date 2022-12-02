На встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Польше лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает политиков ввести новые ограничения в отношении президента республики Александра Лукашенко, вплоть до изоляции режима.
Причиной недовольства Тихановской является состояние другой оппозиционерки – Марии Колесниковой, находящейся в заключении. Она попала в реанимацию, и о её состоянии здоровья известны лишь отрывочные сведения. Известно, что ей провели операцию на желудке. Колесникова осуждена на 11 лет за политические преступления.
Уголовное дело в отношении самой Светланы Тихановской передано в суд. Власти уверены, что однажды она окажется на скамье подсудимых и ответит за призывы к свержению власти. Лидер оппозиции заявляет, что людей в белорусских тюрьмах пытают из-за протестных убеждений. По политическим мотивам в колониях страны находится уже более 1440 человек.
Беглая оппозиция сильно раздражает белорусских чиновников. При этом никаких конкретных результатов Тихановская за последние месяцы не добилась. В Минске сложилось впечатление, что оппозиционный блок постепенно раскалывается. Лукашенко называет оппозиционеров за рубежом предателями, которые призывают к разрушению государственности. Но они забывают, что в стране проживают их родственники близкие люди.
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