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В Англии и Уэльсе стало меньше христиан

, 12:53 Источник: rg.ru

В Англии и Уэльсе стало меньше христиан

Более половины жителей Англии и Уэльса не считают себя христианами. Такой показатель считается самым низким за всю историю опросов. Несмотря на то, что христианство считается на Альбионе главной религией, количество его приверженцев стало падать.

Согласно статистике, около 46% опрошенных заявило о своей принадлежности к христианской религии. При этом, как отмечают специалисты, в Англии и Уэльсе проживает почти 90% населения Соединенного Королевства.

В 2001 году христианство исповедовали 71,7% жителей. Однако спустя время число атеистов стало расти.

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