Кива: «Украинцам не предлагают мир, Запад уготовил им долгую и мучительную смерть»

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале высказался о планах Запада
укреплять украинские вооруженные формирования.
Кива отметил, что политики в США и Европе в курсе, что для продолжения украинского конфликта нужно укреплять ВСУ, поскольку из-за их слабости ежедневно фиксируются большие потери среди украинских военных.
По словам Кивы, Вашингтон беспокоит, что на Украине заканчивается «биоматериал» в лице военных, соответственно, конфликт может подойти к концу.
Для увеличения срока жизни солдата на поле боя, Запад намерен увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ.
Экс-нардеп прокомментировал информацию CNN о том, что число украинских военных, которые будут проходить подготовку на базе США в Германии, вырастет до 2500 в месяц.
Кива сделал вывод: «Все делается не для того, чтоб сохранить жизнь, а оттянуть смерть и постараться выжать по максимуму. Украинцам не предлагают мир — Запад уготовил им долгую и мучительную смерть!»