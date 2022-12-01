Кива: «Украинцам не предлагают мир, Запад уготовил им долгую и мучительную смерть»

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1 декабря 2022, 12:26

Илья Кива, фото из открытых источников

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале высказался о планах Запада

укреплять украинские вооруженные формирования.

Кива отметил, что политики в США и Европе в курсе, что для продолжения украинского конфликта нужно укреплять ВСУ, поскольку из-за их слабости ежедневно фиксируются большие потери среди украинских военных.

По словам Кивы, Вашингтон беспокоит, что на Украине заканчивается «биоматериал» в лице военных, соответственно, конфликт может подойти к концу.

Для увеличения срока жизни солдата на поле боя, Запад намерен увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ.

Экс-нардеп прокомментировал информацию CNN о том, что число украинских военных, которые будут проходить подготовку на базе США в Германии, вырастет до 2500 в месяц.

Кива сделал вывод: «Все делается не для того, чтоб сохранить жизнь, а оттянуть смерть и постараться выжать по максимуму. Украинцам не предлагают мир — Запад уготовил им долгую и мучительную смерть!»