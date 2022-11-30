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Аргументы Недели → В мире 13+

Молдавия уходит в объятия НАТО

, 10:07

Молдавия уходит в объятия НАТО

На проходящем совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Бухаресте поднимаются вопросы безопасности Молдавии.
 
Параллельно в Кишинёв прибыл командующий силами спецназа США в ЕС генерал-майор Стивен Эдвардс. Визиты высокопоставленных лиц в Молдавию говорят о стремлении Запада втянуть её в свою зону влияния.
 
В Молдавии из уст политиков всё чаще звучат сообщения о росте угроз с Востока. Чтобы их сократить, требуется как можно быстрее получить гарантии безопасности, которые могут дать только на Западе. Ранее в республику уже получило от НАТО 50 миллионов долларов на укрепление обороноспособности армии. ФРГ поставила в Молдавию беспилотники.
 
В молдавском парламенте хватит голосов депутатов, чтобы проголосовать за вхождение страны в альянс. В правительстве республики считают, что в скором времени в Приднестровье начнутся провокации, после чего потребуется введение войск НАТО. Солдаты альянса смогут организовать в Молдавии военную базу для обеспечения безопасности страны.
 
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Молдавия сталкивается с российским давлением в разных формах. Независимость республики нужно оберегать силами альянса. Но для начала Молдавии потребуется создать автомобильные и железные дороги по европейским стандартам, чтобы можно было оперативно перебрасывать военную технику.

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