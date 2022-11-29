Китай охватили массовые протесты из-за ковидных ограничений

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29 ноября 2022, 16:52

28 ноября власти Китая зафиксировали новый максимум заражений коронавирусом — более 40 тыс. человек получили положительные результаты. И этот рекорд обновляется 5-й день подряд. На фоне этого, в воскресенье китайцы вновь вышли на улицы, чтобы потребовать от государства сделать антиковидные меры более щадящими.



Зафиксировав рост числа заболевших, в Китае ввели политику «нулевой терпимости». При ней города могут оказываться в изоляции на месяцы, если произошёл всплеск заболеваемости. Сегодня частичные локдауны введены в Пекине, Шанхае, Чэнду.



Протестующих спровоцировал пожар в городе Урумчи, который уже 100 дней в изоляции. Там люди не могли выбраться из горящего дома на улицу, из-за чего погибли 10 человек, многие пострадали. Трудности связали с блокировкой выходов из дома, доказательство чего на фото и видео распространяются в сети. Власти отрицают использование подобных мер.



По данным Associated Press, протесты охватили 8 городов, CNN считает, что их уже 16. Люди выходят и с антиправительственными лозунгами. Зарубежные СМИ оценивают эти протесты как самые масштабные при Си Цзиньпине.



А поэтапное снятие антиковидных мер в Китае начали готовить ещё до протестов, в октябре 2022.