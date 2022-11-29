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29 ноября 2022, 12:05 Источник: РИА Новости

Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Оттеснение позиций ВФУ до прихода подкрепления заставит украинцев запросить прекращение обстрелов. Об этом заявил экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Президент РФ Владимир Путин будет победителем в том случае, если украинцы запросят прекращения огня из-за оттеснения их позиций, заявил Кларк.

Он также подчеркнул, что Россия обладает большим военным потенциалом для причинения украинцам «урона».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты поставили Рабочей партии Курдистана (РПК) крупный пакет военной поддержки в преддверии наземной операции Турции в Сирии.