Yeni Şafak: США поставили РПК крупный пакет военной помощи

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29 ноября 2022, 11:37 Источник: РИА Новости

боеприпасы, фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Крупный пакет военной помощи был поставлен Рабочей партии Курдистана (РПК) Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Yeni Şafak.

Из содержания материала ясно, что США направили РПК «120 автомобилей с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами». Отмечается, что отправление было сделано через погранпункт Аль-Валид.

На данный момент турецкая сторона готовится к проведению наземной операции в Сирии.

Ранее, согласно заявлению турецких властей, РПК спровоцировали взрыв в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал произошедшее террористическим актом.

РПК является запрещенной организацией в Турции.