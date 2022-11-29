Польские пограничники сообщают, что в ноябре зафиксировано более двух тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Белоруссии. Несмотря на построенную металлическую стену, нелегалы пытаются попасть на территорию ЕС. Только за ноябрь на границе погибло несколько человек, вину за которых Варшава и Минск перекладывают друг на друга.
В Польше заявляют, что власти Белоруссии специально доставляют мигрантов на границу, чтобы создать напряжение. По существующему законодательству ЕС, Польша обязана принимать мигрантов, либо выдворять их на основе закона. За последние дни ноября к границе Польши белорусскими пограничниками были отправлены 250 мигрантов, заявляют в Варшаве. При этом изначально иностранцы прибыли в Россию, чтобы в дальнейшем перебраться в Белоруссию.
Польша достроила забор длиной 186 километров. Металлическое ограждение высотой в пять метров должно, по мнению польской стороны, защитить государство от незаконного проникновения нелегалов. Но, как показала практика, мигрантов не останавливает даже забор, на который установили датчики движения и камеры видеонаблюдения.
Власти Белоруссии многократно сообщали, что польские пограничники избивают мигрантов. Их заставляют возвращаться в Белоруссию, чтобы не тратить средства на содержание.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава Бурятии Цыденов ответил на слова Папы римского Франциска о жестокости бурятов: «Бог с теми, за кем правда!»
Кадровые перестановки в Дагестане: мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул свой пост и теперь будет работать в Москве
Журналист Подоляка заявил, что Западная Украина находится «в лучшей ситуации» по части энергоснабжения, чем другие регионы
- #ЗАУГЛОМ Как Киев продал на чёрном рынке советские супергаубицы и перешёл на убогие западные
- 11:37 Yeni Şafak: США поставили РПК крупный пакет военной помощи
- 10:52 Мигранты снова штурмуют польскую границу
- 09:58 Папа Римский Франциск допустил дипломатический промах
- 09:41 В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали не менее 39 человек
- Telegram | (Подписаться) Российские войска готовятся к наступлению ВСУ в восточной части Херсонской области