Мигранты снова штурмуют польскую границу

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29 ноября 2022, 10:52

Польские пограничники сообщают, что в ноябре зафиксировано более двух тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Белоруссии. Несмотря на построенную металлическую стену, нелегалы пытаются попасть на территорию ЕС. Только за ноябрь на границе погибло несколько человек, вину за которых Варшава и Минск перекладывают друг на друга.



В Польше заявляют, что власти Белоруссии специально доставляют мигрантов на границу, чтобы создать напряжение. По существующему законодательству ЕС, Польша обязана принимать мигрантов, либо выдворять их на основе закона. За последние дни ноября к границе Польши белорусскими пограничниками были отправлены 250 мигрантов, заявляют в Варшаве. При этом изначально иностранцы прибыли в Россию, чтобы в дальнейшем перебраться в Белоруссию.



Польша достроила забор длиной 186 километров. Металлическое ограждение высотой в пять метров должно, по мнению польской стороны, защитить государство от незаконного проникновения нелегалов. Но, как показала практика, мигрантов не останавливает даже забор, на который установили датчики движения и камеры видеонаблюдения.



Власти Белоруссии многократно сообщали, что польские пограничники избивают мигрантов. Их заставляют возвращаться в Белоруссию, чтобы не тратить средства на содержание.