Энергокомпания YASNO: главную елку Украины не будут украшать иллюминацией из-за проблем с энергосистемой

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28 ноября 2022, 22:24 Источник: РИА Новости

елка в РФ, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главная елка Украины не будет снабжена иллюминацией из-за проблем с энергосистемой. Об этом заявили в украинской энергокомпании YASNO.

Согласно сообщению компании, сегодня, 28 ноября, было принято окончательное решение относительно декоративного освещения главной елки страны — оно исключено.

Отсутствие иллюминации позволит сократить 2 процента от общего объема энергоснабжения в стране, отмечает компания YASNO.

Напомним, что массовые гуляния и развлекательные мероприятия с большим скоплением людей отменены в районах Киева по поручению мэра Виталия Кличко.