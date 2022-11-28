Экс-замгенсека НАТО Коберацкий: поставки систем Patriot на Украину приведут к военному столкновению с РФ

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28 ноября 2022, 21:58 Источник: РИА Новости

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Нельзя допустить экспорт систем Patriot на Украину из-за угрозы военного конфликта НАТО и РФ. Об этом заявил экс-заместитель генсека альянса по операционным вопросам Адам Коберацкий.

Переброска систем Patriot на территорию Украины приведет к военному столкновению с Россией, поделился Коберацкий. Экс-заместитель генсека призвал альянс не допускать такого развития событий.

Также бывший представитель НАТО подчеркнул, что накачка вооружением Украины не подразумевает разрешение проблемы безопасности.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что НАТО должно быть модернизировано, также меры сдерживания на восточном фланге должны быть усилены.