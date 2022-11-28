СГБ начала процесс против «антифашистов Прибалтики»

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28 ноября 2022, 19:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовный процесс в связи с выявленной на каналах "Telegram" антигосударственной деятельностью лиц, называющих себя "антифашистами Прибалтики".

На этих каналах собирается информацию о латвийских чиновниках и других публично известных лицах, деятельность которых направлена против интересов России. На каналах также публикуется информация деликатного характера, например, о возможном месте жительства и членах семьи этих людей.

Так называемые антифашисты заявляют, что информация должна быть передана российским спецслужбам и другим структурам для того, чтобы наказать этих лиц.

Начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о содействии иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.

Имеющаяся в распоряжении СГБ информация свидетельствует о том, что к антигосударственной деятельности причастны латвийцы, проживающие в настоящее время в России.

По данным СГБ, Россия использует этих лиц для пропаганды и воздействия на Латвию. Основной целью этой деятельности является влияние на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказание психологического давления на латвийских официальных лиц, а также других известных лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России на Украине.

СГБ установил личности причастных к антигосударственной деятельности. Когда они прибудут в Латвию, в отношении них будут предприняты процессуальные действия.