Центр украинского города Ровно обесточен

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28 ноября 2022, 18:37 Источник: РИА Новости

электроэнергия, фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Центральная часть города Ровно на северо-западе Украины осталась без электроснабжения. Об этом заявил мэр города Александр Третяк.

Как сообщает градоначальник, из-за обесточивания невозможна работа троллейбусов. Мэр подчёркивает, что город ожидает «возобновления электроснабжения».

Украина испытывает трудности с энергосистемой ещё с 10 октября — с этого момента ВС РФ начали наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Отмечается, что в Киевской области около половины местных жителей на данный момент не имеют доступа к электричеству. Один из обозревателей издания Politico подчеркнул, что в тёмное время суток Киев выглядит так, как будто там «апокалипсис».