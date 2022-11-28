Немцы стали больше экономить на еде, развлечениях и роскоши

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28 ноября 2022, 17:47

Немецкая аналитическая компания NielsenIQ провела социологический опрос среди жителей Германии. Свыше 50% опрошенных сообщили, что вынуждены покупать лишь самые необходимые продукты, отказываясь от удовольствий и от того, что, по их мнению, считается роскошью. Примерно 1/3 респондентов сообщили, что перестали посещать рестораны, кафе, и 1/3 – что стали в совокупности меньше покупать.



По словам эксперта Лотара Стайблина, немецкие покупатели, прежде чем что-то приобрести, начали сравнивать цены в магазинах, чаще пользуются различными акциями, скидками, переходят на бренды более дешёвого ценового сегмента. Так, например, сливочное масло потребители заменяют на недорогой маргарин, минералку – на простую водопроводную воду, а косметические средства вроде дезодоранта многие перестают покупать вовсе.



Аналогичные итоги принёс социологический опрос Союза защиты прав потребителей Германии. Согласно его информации, свыше 60% немецких жителей предпочитают более дешёвые продукты, 50% не покупают одежду, а 30% отказываются от авиаперелетов и поездок на автомобилях. Некоторые достаточно состоятельные семьи не могут оплачивать ставшую непомерно высокой арендную плату и переселяются в более дешёвые дома на колёсах.