Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Немцы стали больше экономить на еде, развлечениях и роскоши

, 17:47

Немцы стали больше экономить на еде, развлечениях и роскоши

Немецкая аналитическая компания NielsenIQ провела социологический опрос среди жителей Германии. Свыше 50% опрошенных сообщили, что вынуждены покупать лишь самые необходимые продукты, отказываясь от удовольствий и от того, что, по их мнению, считается роскошью. Примерно 1/3 респондентов сообщили, что перестали посещать рестораны, кафе, и 1/3 – что стали в совокупности меньше покупать.

По словам эксперта Лотара Стайблина, немецкие покупатели, прежде чем что-то приобрести, начали сравнивать цены в магазинах, чаще пользуются различными акциями, скидками, переходят на бренды более дешёвого ценового сегмента. Так, например, сливочное масло потребители заменяют на недорогой маргарин, минералку – на простую водопроводную воду, а косметические средства вроде дезодоранта многие перестают покупать вовсе.

Аналогичные итоги принёс социологический опрос Союза защиты прав потребителей Германии. Согласно его информации, свыше 60% немецких жителей предпочитают более дешёвые продукты, 50% не покупают одежду, а 30% отказываются от авиаперелетов и поездок на автомобилях. Некоторые достаточно состоятельные семьи не могут оплачивать ставшую непомерно высокой арендную плату и переселяются в более дешёвые дома на колёсах.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Происшествия

Общество

Политика