Запад оскорбляет народы и страны

Аргументы Недели → В мире 13+

28 ноября 2022, 17:28 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мы помним времена, когда большой спорт использовался как площадка для снижения международной напряженности. Сейчас же наметилась новая тенденция. Чемпионат мира по футболу в Катаре показывает, что спортивные соревнования становятся платформой для культурной экспансии и оскорблений целых народов. Во многом, конечно же, этому способствовало то, что футбольный мундиаль впервые в истории проходит в арабской стране.



Было время, когда собираясь на крупных спортивных соревнованиях, люди из разных стран мира знакомились с особенностями местной культуры. Спортивная дипломатия помогала разрушать вредные стереотипы. Теперь же стало происходить нечто противоположное. В Катаре мы наблюдаем обострение конфликтов между народами.



В наши дни современные технологии позволяют людям за считанные минуты получить столько информации, на сбор которой раньше ушло бы огромное количество времени. Увеличение туристических потоков за счет проведения больших соревнований потеряло смысл. Миллиарды людей собирают в новостях об организаторах турниров в основном негатив. Соревнования становятся поводом поговорить о проблемах и странностях страны и народа. Культурные особенности — то, что отличало нацию от всех прочих, подвергаются нападкам сквозь призму известной западной темы «прав человека». Чужие традиции теперь принято не изучать и уважать, а критиковать и даже пытаться изменить.



Для скандалов вокруг тех же радужных флагов во время чемпионата мира по футболу в Катаре нет никаких юридических оснований. В документе ООН по правам человека нет ни слова про сексуальные меньшинства. Там имеется запрет на дискриминацию по признаку расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений (ключевое слово здесь, видимо, «иных»). Однако в том же документе закреплено право «свободно исповедовать свою религию». И если религиозные нормы входят в противоречие с пропагандой ЛГБТ и с непокрытой головой у женщин, то какие могут быть вопросы к катарцам?



На нашей планете довольно много культур, которые входят в противоречие с «нормами цивилизованного мира». К примеру, есть страны, где голая женская грудь не противоречит общественной морали, есть народы, которые приносят в жертву животных прямо на улице, есть те, кто не считает проблемой испражняться публично... А как бы те же американцы отнеслись к тому, если бы к ним на стадионы пришли люди в футболках с портретами Бен Ладена?



Та культурная экспансия, которая сейчас исполняется в Катаре западными правозащитниками, может иметь очень неприятные последствия.



