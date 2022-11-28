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Вице-спикер Госдумы: недопуск России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ показывает боязнь Запада услышать другое мнение

, 16:11 Источник: РИА Новости

Вице-спикер Госдумы: недопуск России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ показывает боязнь Запада услышать другое мнение
Заседание ОБСЕ, MFA Russia/ Globallookpress.com

Руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой сделал заявление о том, что недопуск делегаций из России и Белоруссии показывает страх Запада услышать иное мнение. 

Он также отметил, что очередная сессия ассамблеи закончилась неудачной попыткой исключения РФ из организации. 

«То, что... не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны», - написал спикер в своем Telegram-канале.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий высказался на тему того, что заявление Украинской делегации о бойкоте работы ОБСЕ - свидетельство необходимости диалога.

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