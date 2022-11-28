Вице-спикер Госдумы: недопуск России и Белоруссии на ассамблею ОБСЕ показывает боязнь Запада услышать другое мнение

Руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой сделал заявление о том, что недопуск делегаций из России и Белоруссии показывает страх Запада услышать иное мнение.
Он также отметил, что очередная сессия ассамблеи закончилась неудачной попыткой исключения РФ из организации.
«То, что... не пустили делегации России и Беларуси, лишний раз показывает боязнь Запада услышать напрямую позицию нашей стороны», - написал спикер в своем Telegram-канале.
Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий высказался на тему того, что заявление Украинской делегации о бойкоте работы ОБСЕ - свидетельство необходимости диалога.