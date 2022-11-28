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Франция просит США не губить экономику ЕС

, 12:50

Франция просит США не губить экономику ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в США с официальным визитом. С ним вместе поедут министры и главы национальных корпораций. Французская сторона заинтересована в снижении конкуренции с американскими фирмами. Новый закон президента США Джозефа Байдена предусматривает предоставление множества льгот европейским компаниям, которые откроют бизнес в штатах.

Власти США делают всё возможное, чтобы население страны приобретало только продукцию собственного производства. Это значит, что многие европейские компании останутся не у дел. В частности, автопроизводители из ЕС уже выразили недовольство новым законом Байдена. Европа в таких условиях может плавно перейти в фазу деиндустриализации.

На последней встрече с промышленными тяжеловесами президент Франции пытался переубедить их вернуться в Европу и развивать промышленность Старого Света. В Белом доме в любом случае выслушают европейские озабоченности. Но примут ли их к сведению? Трансатлантическая война, которая может стать следствием закона Байдана о льготах для бизнесменов, может иметь долгоиграющие последствия.
 
Жалоба во Всемирную торговую организацию со стороны Парижа станет формальным действием, которое не принесёт никаких результатов. Но если экономика Старого Света «уплывёт» через Атлантику, то Европе грозят социальные протесты.

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