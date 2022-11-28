Молдавия меняет российский газ на европейскую безопасность

Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица объявила, что республика уже со следующего года начнёт разрабатывать план вхождения в состав ЕС. По её мнению, только Европа поможет преодолеть трудности, с которыми столкнулась Молдавия за последние месяцы.
Из-за повышения тарифов на энергоносители население вышло на уличные протесты. Люди считают, что новый президент Майя Санду не в состоянии вывести республику из кризиса, равно как и правительство. Больше половины населения выступает за сохранение отношений с Россией, что позволит получать дешёвые энергоресурсы, как и ранее.
«Газпром» сократил поставки «голубого топлива» в республику из-за накопившихся долгов. Сложные экономических условий в стране заставляет население переезжать в более благополучные государства. Это грозит серьёзными экономическими потерями, так как из республики уезжают активные граждане с опытом и квалификацией. Население не знает, сможет ли справиться с кризисом. Жители сельской местности вырубают леса, чтобы обогреть свои жилища.
Летом текущего года республика получила статус кандидата в члены ЕС. Для вступления в союз необходимо провести ряд серьёзных реформ. В стране нужно искоренить коррупцию, уделить большее внимания соблюдению прав человека.
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