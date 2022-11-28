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ВГА Энергодара: Запорожская АЭС остаётся под контролем России, украинские СМИ распространяют фейки

, 11:10 Источник: Т/К "Энергодарский связной"

ВГА Энергодара: Запорожская АЭС остаётся под контролем России, украинские СМИ распространяют фейки
Запорожская АЭС, фото: Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Военно-гражданская администрация Энергодара в понедельник заявила, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России. Жителей города Энергодар призывают доверять только информации официальных российских источников, но не подконтрольных Киеву СМИ.

Представители ВГА предупредили, что украинские издания в последние дни пишут о планах выхода России из Энергодара и оставление АЭС. Это фейки. Руководство Энергодара опровергло киевские слухи.

Представители ВГА напомнили, что 25 ноября представители "Росэнергоатома" сообщили о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для ЗАЭС, а советник гендиректора компании Ренат Карчаа заявил о начале перевода двух энергоблоков станции в режим горячего останова для подачи тепла в Энергодар.

Персонала станции переводится из-под юрисдикции НАЭК под контроль АО "Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС", работники подписали трудовые договоры с новым работодателем.

Сотрудники получают зарплатные карты Промсвязьбанка и зарплату. Жители Энергодара, среди которых работники ЗАЭС, оформляют паспорта гражданства РФ.

В сообщении ВГА Энергодара подчеркивается, что эксплуатационная безопасность ЗАЭС обеспечивается в полном объёме. "Территория РФ всерьёз и надолго", - заключили власти города.

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