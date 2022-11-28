Кличко не исключает продолжение отключения света в Киеве до весны

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28 ноября 2022, 11:07 Источник: РИА Новости

Виталий Кличко, Keystone Press Agency

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продолжение частичного отключения электроэнергии в городе до весны следующего года. Такую информацию сообщает издание «РБК Украина».

Различные виды отключения света проходят в столице Украины практически каждый день из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Кличко также отметил, что переход на четкие графики стараются выстроить как можно скорее, после этого можно будет перейти на бесперебойную поставку электричества.

Ранее сообщалось о том, что власти Киева допускают возможность эвакуации жителей при ухудшении ситуации с электроэнергией.