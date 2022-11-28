Кличко не исключает продолжение отключения света в Киеве до весны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает продолжение частичного отключения электроэнергии в городе до весны следующего года. Такую информацию сообщает издание «РБК Украина».
Различные виды отключения света проходят в столице Украины практически каждый день из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
Кличко также отметил, что переход на четкие графики стараются выстроить как можно скорее, после этого можно будет перейти на бесперебойную поставку электричества.
Ранее сообщалось о том, что власти Киева допускают возможность эвакуации жителей при ухудшении ситуации с электроэнергией.