Внезапная смерть главы белорусской дипломатии Владимира Макея породила в обществе множество домыслов. Ещё несколько дней назад министр встречался с политиками разного уровня. Деловая активность свидетельствовала о хорошем самочувствии чиновника.
Его считали одним из главных преемников президента республики Александра Лукашенко. Макей имел особое мнение относительно вектора развития государства. Однако старался придерживаться строгой линии белорусского политического режима.
Министру было 64 года. Он долгое время проработал во власти на различных должностях. Макей призывал не разрывать отношения с Западом, которые были выстроены за последние годы и дали серьёзный импульс экономике страны. Последняя встреча министра была с посланником папы Римского Анте Йозичем. Они обсудили вопросы католической церкви в стране, а также проблему урегулирования конфликта на Украине. Аналитики сразу же нашли в этих событиях конспирологические следы.
Примечательно, но новость о смерти министра сначала появилась на оппозиционных сайтах. Сообщалось, что у Макея произошёл инфаркт. Смерть застала министра дома. Накануне он вместе с супругой собирался сходить в театр. Министр «непробелорусского» формата, несмотря на его отличительные политические взгляды, стал серьёзной потерей для системы управления государством.
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