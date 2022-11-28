The New York Times: украинские военные понесли серьезные потери в сражениях под Артемовском в ДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

28 ноября 2022, 09:53

Вооруженные формирования Украины понесли серьезные потери в сражениях под Артемовском в Донецкой Народной Республике несколько дней назад. Корреспонденты газеты The New York Times сообщили, что 25 ноября на прошлой неделе был настоящий поток раненых под Артемовском.

В городе один госпиталь, и его двери в те дни не закрывались. Кареты скорой помощи, бронетранспортеры, частные машины один за другим привозили в военный госпитали и выгружали пострадавших солдат.

Только в пятницу, 25 ноября, медики приняли 50 раненых, а за день госпитализированы 240 человек с ранениями разной степени тяжести и сотрясением мозга.

По полученной информации военкор NYT, Киев уже направил под Артемовск новые подразделения, в том числе силы специального назначения и территориальной обороны, чтобы укрепить позиции ВСУ после понесенных потерь.

21 ноября подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко информировал, что украинские националисты отказались от наступательных действий в районах городов Артемовск и Соледар в ДНР и перешли в оборону.