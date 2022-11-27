Виталий Кличко обвинил партию Зеленского в «политических танцах» вокруг пунктов обогрева в Киеве

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27 ноября 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Telegram/t.me/vitaliy_klitschko/

Мэр Киева Виталий Кличко резко высказался по поводу украинских властей и правящей партии «Слуга народа», после того как президент Зеленский упрекнул градоначальника в некачественной работе по организации пунктов обогрева в столице.

Кличко записал в связи с этим обращение в своем телеграм-канале. Мэр заявил, что упреки необоснованны, а дело сознательно хотят перевести в «политическую плоскость». По его словам, представители партии «Слуга народа», с которыми он встречался во время инспекции пунктов обогрева, в личной беседе говорили, что с ними все в порядке. А после этого опубликовали «какие-то непонятные фото».

«Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. <...> Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы», - сказал Кличко.