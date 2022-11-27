Журналист издания Myśl Polska: в Польше украинцы получили за счет налогоплательщика отпуск в формате все включено

Аргументы Недели → В мире 13+

27 ноября 2022, 13:17 Источник: РИА Новости

В Польше местные жители возмущены устроенным беженцами из Украины протестом после решения об их выселении из отеля с системой "все включено".

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст написал, что, украинские беженцы, узнав о закрытии гостиничного комплекса "Икар" в самом центре Познани на плановый ремонт, устроили акцию протеста.

В гостинице разместили 250 украинцев. Они не оплачивали ни трехразовое питание, ни коммунальные услуги, ни за уборку и парковку. А необходимость арендовать жилье самим восприняли не как норму, а как нанесенный им "вред". Журналист заключил, что украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате все включено.

Пшемыслав Пяст считает, что с начала конфликта на Украине было понятно, что, принимая беженцев и обеспечивая им чрезвычайные привилегии, в стране появится ряд постоянно недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на плательщиках налогов.

С конца февраля этого года в Польшу прибыли 7,7 миллиона граждан Украины, из них на польской территории остаются 1,3 миллиона, а Варшава уже готовит прием новой волны украинских беженцев.