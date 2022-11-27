В Китае четвертый день наблюдается антирекорд по числу инфицированных СOVID-19 за сутки

В Китае четвёртый день подряд устанавливается суточный антирекорд по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
За прошедший день в стране выявлено 39 791 случаев заражения COVID-19, где большинство — бессимптомные.
До недавнего времени подобные пики фиксировались весной, в апреле, тогда в Шанхае был объявлен локдаун.
В России, за 26 ноября, было зафиксировано 6 088 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что больше на 5,3%, чем за предыдущие сутки.