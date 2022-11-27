В Китае четвертый день наблюдается антирекорд по числу инфицированных СOVID-19 за сутки

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27 ноября 2022, 11:58 Источник: РИА Новости

врач, фото: globallookpress.com

В Китае четвёртый день подряд устанавливается суточный антирекорд по числу инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

За прошедший день в стране выявлено 39 791 случаев заражения COVID-19, где большинство — бессимптомные.

До недавнего времени подобные пики фиксировались весной, в апреле, тогда в Шанхае был объявлен локдаун.

В России, за 26 ноября, было зафиксировано 6 088 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что больше на 5,3%, чем за предыдущие сутки.