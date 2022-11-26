Зеленский предложил создать институт для реагирования на мировые угрозы со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

Международный институт для реагирования на все виды мировых угроз предложил создать президент Украины Владимир Зеленский. Предложение прозвучало в субботу в ходе Международного саммита по продовольственной безопасности, организатором которого выступил Киев.
«Сегодня я хочу предложить <...> создать новый международный институт, который станет эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, угрозу безопасности», — сказал Зеленский.
Штаб-квартиру новой организации президент Украины предложил организовать в Киеве или Одессе.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют Киеву оружие.