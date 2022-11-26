Зеленский предложил создать институт для реагирования на мировые угрозы со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

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26 ноября 2022, 21:53 Источник: Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский, Pool Philip Reynaers/globallook.com

Международный институт для реагирования на все виды мировых угроз предложил создать президент Украины Владимир Зеленский. Предложение прозвучало в субботу в ходе Международного саммита по продовольственной безопасности, организатором которого выступил Киев.

«Сегодня я хочу предложить <...> создать новый международный институт, который станет эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, угрозу безопасности», — сказал Зеленский.

Штаб-квартиру новой организации президент Украины предложил организовать в Киеве или Одессе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд стран тайно поставляют Киеву оружие.