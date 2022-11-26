ВСУ столкнулись с дефицитом оружия на Луганском направлении

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26 ноября 2022, 13:04

Patrice Bergeron/Keystone Press Agency

Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с нехваткой вооружения на Луганском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На луганском направлении мы отмечаем, что у них с вооружением хуже стало», - рассказал он.

Источник также добавил, что у НАТО «истощаются» военные запасы для поставок Киеву, прежних ресурсов больше нет. Так, странам-участникам альянса недостаёт оружия для обеспечения собственной внутренней безопасности. Они не готовы тратить последние боеприпасы на Украину.

Ранее сообщалось, что Бельгия займётся обучением украинских боевиков.