Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с нехваткой вооружения на Луганском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На луганском направлении мы отмечаем, что у них с вооружением хуже стало», - рассказал он.
Источник также добавил, что у НАТО «истощаются» военные запасы для поставок Киеву, прежних ресурсов больше нет. Так, странам-участникам альянса недостаёт оружия для обеспечения собственной внутренней безопасности. Они не готовы тратить последние боеприпасы на Украину.
Ранее сообщалось, что Бельгия займётся обучением украинских боевиков.