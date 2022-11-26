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ВСУ столкнулись с дефицитом оружия на Луганском направлении

, 13:04

ВСУ столкнулись с дефицитом оружия на Луганском направлении
Patrice Bergeron/Keystone Press Agency

Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с нехваткой вооружения на Луганском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На луганском направлении мы отмечаем, что у них с вооружением хуже стало», - рассказал он.

Источник также добавил, что у НАТО «истощаются» военные запасы для поставок Киеву, прежних ресурсов больше нет. Так, странам-участникам альянса недостаёт оружия для обеспечения собственной внутренней безопасности. Они не готовы тратить последние боеприпасы на Украину. 

Ранее сообщалось, что Бельгия займётся обучением украинских боевиков.

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