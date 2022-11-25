Айфон коронавирусу не алё

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25 ноября 2022, 15:27

Сотрудники китайской Foxconn, работающие в главном сборочном цехе техники Apple, раскритиковали администрацию за ковидные ограничения. Рабочие проживают в общежитиях и на предприятии, им не дают возможность уехать домой, чтобы исключить распространение коронавируса.



Рабочие устроили протест, который был подавлен службой безопасности завода. Сотрудники недовольны условиями работы, зарплатой, постоянными притеснениями. Как пишет Компромат.ру, по факту, люди находятся в заключении. При том, что Китай жёстко придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу. При обнаружении заражений на локдаун закрываются целые районы и города. За несколько дней до закрытия предприятия рабочие пытались сбежать, так как не могли даже нормально покушать. Охранники применяют к протестующим физические меры воздействия. Людей избивают дубинками, нанося серьёзные травмы.



По неподтверждённой информации, на заводе заразилось порядка 20 тысяч сотрудников. Остальные попросили администрацию отпустить их по домам, но их просьба была проигнорирована. Один из работников рассказал, что протест носит спланированный характер. Люди посчитали, что их обманывают в оплате и начали бунтовать, привлекая при этом внимание общества, чиновников и правозащитных организаций. Выяснить правду оказалось сложно, так как протестующие повредили камеры видеонаблюдения.