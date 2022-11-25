УВКПЧ ООН призвало расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных ВСУ

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвало расследовать обстоятельства расстрела военнопленных из РФ украинской стороной.
В заявлении агентства ООН отмечается, что обстоятельства расстрела российских военнопленных должны быть «максимально расследованы», а виновные — наказаны.
УВКПЧ ООН — это агентство, которое следит за соблюдением и защитой прав человека, опираясь на Всеобщую декларацию прав человека.
18 ноября текущего года в населенном пункте Макеевка военнослужащие ВСУ по одному расстреляли 12 российских военнопленных.