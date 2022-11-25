Молдавия собирается продержаться эту зиму, а потом отказаться от российского газа

Президент Молдавии Майя Санду на заседании Высшего совета безопасности заявила, что страна должна переходить в еврозону, сокращая контакты с Россией.
Для чиновников республики главное - продержаться предстоящую зиму на российском газе, а потом полностью от него отказаться. Власти ЕС уже пообещали Молдавии компенсацию за разрыв контактов с Россией в 600 миллионов евро. Конечно, этих денег не хватит Молдавии, чтобы полностью избавиться от российской зависимости. Однако поворот в сторону Европы говорит о серьёзных намерениях Кишинёва разорвать диалог с Москвой. При этом проблема с Приднестровьем остаётся нерешённой.
В настоящий момент Молдавия приобретает электроэнергию в Румынии. Её стоимость в три раза выше поставок из Приднестровья, но за политические амбиции приходится платить. Санду считает Россию виновной в том, что страна на несколько дней оставалась без света. Аварийные отключения были вызваны прекращением работы инфраструктуры на Украине. Энергосистема двух государств и непризнанной республики Приднестровье связана.
Ранее электроэнергия в республику поступала из Приднестровья. Но там была остановлена местная ГРЭС, работавшая на газу, поставки которого прекращены на станцию.
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