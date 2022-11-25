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Министр инфраструктуры Украины Кубраков: для восстановления энергосистемы страны потребуются сотни миллионов долларов

, 07:53 Источник: ТАСС

Министр инфраструктуры Украины Кубраков: для восстановления энергосистемы страны потребуются сотни миллионов долларов
энергетика, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Для восстановления всей энергетической инфраструктуры, поражённой в ходе вооружённого конфликта, потребуются сотни долларов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. 

В материале указано, что восстановление энергосистемы на Украине затруднено, поскольку у страны не хватает оборудования и материалов. Так, на данный момент страна закупает часть техники, например, трансформаторы, у Литвы и Польши. Более того, Украина пытается возобновить собственное производство. 

Накануне ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергосистемы Украины, в результате которых часть страны оказалась обесточена. По этому поводу глава страны Владимир Зеленский созвал встречу Совбеза ООН.

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