Министр инфраструктуры Украины Кубраков: для восстановления энергосистемы страны потребуются сотни миллионов долларов

Для восстановления всей энергетической инфраструктуры, поражённой в ходе вооружённого конфликта, потребуются сотни долларов. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
В материале указано, что восстановление энергосистемы на Украине затруднено, поскольку у страны не хватает оборудования и материалов. Так, на данный момент страна закупает часть техники, например, трансформаторы, у Литвы и Польши. Более того, Украина пытается возобновить собственное производство.
Накануне ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергосистемы Украины, в результате которых часть страны оказалась обесточена. По этому поводу глава страны Владимир Зеленский созвал встречу Совбеза ООН.