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Аргументы Недели → В мире 13+

Рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость

, 12:19

Рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость

За последние дни американский доллар подешевел на 5% по отношению к другим мировым валютам. Это антирекорд двух десятилетий.

Традиционно доллар считался самой надёжной валютой в мире, в которую переводили активы миллиардеры планеты. Она укреплялась даже на фоне негативных новостей. Надёжность американских государственных бумаг, в которые вкладывали средства инвесторы, обеспечивала доллару дополнительные позиции на мировом рынке валют.

До определённого времени казалось, что прочности американской валюте нет предела. Она росла вверх с каждым политическим событием и явлением. Но беря кредиты по одной ставке, возвращая при этом долги в больших суммах, усиливается кредитное сжатие.

С января доллар вырос на 11% по отношению к основным валютам мира. С рублём произошла отдельная история: он оторвался от мировой конъюнктуры. В условиях санкций, проблем с экспортом и импортом, рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость. При этом потенциал укрепления российская валюта уже исчерпала. В обозримой перспективе можно будет увидеть доллар по 64 рубля. Также на российскую валюту окажут серьёзное влияние новые санкции Запада, которые подразумевают введение потолка цен на экспортируемые углеводороды.

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