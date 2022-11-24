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24 ноября 2022, 12:19

За последние дни американский доллар подешевел на 5% по отношению к другим мировым валютам. Это антирекорд двух десятилетий.



Традиционно доллар считался самой надёжной валютой в мире, в которую переводили активы миллиардеры планеты. Она укреплялась даже на фоне негативных новостей. Надёжность американских государственных бумаг, в которые вкладывали средства инвесторы, обеспечивала доллару дополнительные позиции на мировом рынке валют.



До определённого времени казалось, что прочности американской валюте нет предела. Она росла вверх с каждым политическим событием и явлением. Но беря кредиты по одной ставке, возвращая при этом долги в больших суммах, усиливается кредитное сжатие.



С января доллар вырос на 11% по отношению к основным валютам мира. С рублём произошла отдельная история: он оторвался от мировой конъюнктуры. В условиях санкций, проблем с экспортом и импортом, рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость. При этом потенциал укрепления российская валюта уже исчерпала. В обозримой перспективе можно будет увидеть доллар по 64 рубля. Также на российскую валюту окажут серьёзное влияние новые санкции Запада, которые подразумевают введение потолка цен на экспортируемые углеводороды.