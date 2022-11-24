За последние дни американский доллар подешевел на 5% по отношению к другим мировым валютам. Это антирекорд двух десятилетий.
Традиционно доллар считался самой надёжной валютой в мире, в которую переводили активы миллиардеры планеты. Она укреплялась даже на фоне негативных новостей. Надёжность американских государственных бумаг, в которые вкладывали средства инвесторы, обеспечивала доллару дополнительные позиции на мировом рынке валют.
До определённого времени казалось, что прочности американской валюте нет предела. Она росла вверх с каждым политическим событием и явлением. Но беря кредиты по одной ставке, возвращая при этом долги в больших суммах, усиливается кредитное сжатие.
С января доллар вырос на 11% по отношению к основным валютам мира. С рублём произошла отдельная история: он оторвался от мировой конъюнктуры. В условиях санкций, проблем с экспортом и импортом, рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость. При этом потенциал укрепления российская валюта уже исчерпала. В обозримой перспективе можно будет увидеть доллар по 64 рубля. Также на российскую валюту окажут серьёзное влияние новые санкции Запада, которые подразумевают введение потолка цен на экспортируемые углеводороды.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Депутат Шхагошев заявил, что резолюция ЕП о России принята для отвлечения внимания от расследования диверсии на «Северных потоках»
- #ЗАУГЛОМ Аркадий Хоралов о русском Мелитополе, Пугачёвой, Басте и ворах-банкирах
- 12:36 Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, чтобы избежать уничтожения Украины
- 12:30 ФСБ предотвратила теракт, которые собирались устроить украинские спецслужбы на «Южном потоке»
- 12:19 Рубль самостоятельно диктует мировым валютам свою стоимость
- 12:08 Госпогранслужба Украины: приостановлена работа пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией из-за перебоев с электроэнергией
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Кнутов о ситуации в ЗАЭС: «Нас толкают в ядерную катастрофу»