В Иране жёстко подавляют организованные протесты, перерастающие в повстанческое движение

В ходе протестов в иранских городах погибли сотни людей. Это была одна из самых продолжительных акций за всю историю государства. Иранские власти не готовы идти на диалог с населением, поэтому репрессии будут усилены. Для подавления протестов используются силы регулярной армии.
Кроме этого, Тегеран начал бомбить Иракский Курдистан, откуда протестующим оказывается серьёзная помощь. Силы безопасности ликвидировали за весь период протеста более 300 человек. Среди погибших имеются даже подростки и дети. Протесты вспыхнули после гибели курдянки, которую якобы избили в отделении полиции. Вскоре она скончалась в больнице. Гибель девушки стала для населения серьёзным потрясением. Люди поняли, что их жизнь находится под контролем властей, а права постоянно притесняются. Начались нападения на отделения полиции. Силовики задержали уже более 17 тысяч протестующих. Несколько человек приговорили к смертной казни. В основном это лица, которые убивали сотрудников полиции и уничтожали объекты гражданской инфраструктуры.
Власти страны намерены запретить протестующим выезд из страны. Меры контроля за населением будут усилены. Протест плавно переходит в повстанческое движение. Люди стали осознавать, за что именно они борются. Протесты носят организованный характер.
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