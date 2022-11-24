Представитель РФ при ООН Полянский о выставившем фото среднего пальца Кислице: «Видный украинский дипломат. Без комментариев»

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24 ноября 2022, 10:40 Источник: РИА Новости

Дмитрий Полянский, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский с иронией назвал украинского представителя в ООН Сергея Кислицу видным дипломатов.

Полянский не стал комментировать выходку украинского дипломата, который начал общаться с помощью неприличных жестов.

Кислица опубликовал фото, на котором он запечатлен в футболке со словами, которые написать мы не можем, демонстрируя свой средний палец руки.

Постред Украины при ООН подписал фото признанием, что серия ракетных ударов России 23 ноября не оставила ему «никаких дипломатических вариантов».

Дипломат Дмитрий Полянский не комментирует действия Кислицы, только сказал: «Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу!»