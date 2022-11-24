Омбудсмен Москалькова напомнила про статью 18 Всеобщей Декларации прав человека после обысков СБУ в Киево-Печерской Лавре

Аргументы Недели → В мире 13+

24 ноября 2022, 09:55

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, фото из телеграм

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя проведенные СБУ обыски в Киево-Печерской лавре, напомнила про статью 18 Всеобщей Декларации прав человека. Российский омбудсмен процитировала документ в своем телеграм-канале.

В Декларации указано, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; ... исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими...».

Как заметила Татьяна Москалькова, киевский режим не признает действия Декларации, не признает прав за прихожанами УПЦ.



Сотрудники СБУ обыскали 850 человек, обнаружили старые газеты и журналы российского издания и якобы, «2 млн гривен, свыше 100 тыс долларов США и несколько тысяч российских рублей» наличными.

По мнению Москальковой, в Киеве хотят окончательно выдавить УПЦ Московского Патриархата из конфессионального мира Украины, полностью разорвать связь верующих со своей материнской Церковью, разрушить последние духовные скрепы между некогда братскими народами.

Илья Кива ранее заявил, что СБУ готовится захватить Киево-Печерскую лавру.