В благодарность за то, что на внучку нет компромата, Джо Байден оплатил ей роскошную свадьбу в Белом доме

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2022, 15:32

Фото: Global Look Press

На днях внучка нынешнего президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж. В отличие от своего отца Хантера девушка она скромная и ни в каких скандалах замечена не была. Церемония состоялась в Белом доме. Администрация президента сообщила, что за свадьбу внучки платит сам лидер страны, а не налогоплательщики. Как прошло мероприятие?

Питер и Наоми познакомились в 2018 году в Нью-Йорке. Оба работают юристами. Спустя три года отношений молодой человек сделал своей возлюбленной предложение в доме своих родителей. Может показаться, что парень выбрал девушку из-за высокой должности её дедушки. Однако тогда президентом США был Дональд Трамп.

О том, где пройдёт свадьба молодых, Наоми сама написала в соцсетях. Невеста сообщила, что праздник состоится Южной лужайке. Торжество приурочили к 80-летию Джо Байдена. На следующий день лидер США уже отмечал юбилей.

Венчание состоялось на открытом воздухе. Более 300 гостей получили приглашения. Кстати, в Белом доме происходит уже 19-я свадьба по счёту. Ранее в этом месте узами брака связывали дочери и племянница президента Вудро Вильсона, дочери президентов Линдона Джонсона и Ричарда Никсона и другие родственники первых лиц государства. Однако этот праздник отличился от предыдущих. Впервые в истории состоялась церемония венчания в саду. До этого были торжественные приемы, организованные в президентских резиденциях. Место свадьбы украсили опытные дизайнеры. От входа в здание до алтаря они развернули белую ковровую дорожку, а стены и балюстраду террасы Белого дома украсили цветочными гирляндами.

Что касается внешнего вида, то невеста выбрала белое платье с длинными рукавами, закрытым кружевом декольте и шлейфом от Ральфа Лорена. Жених надел синюю классическую тройку с двубортным жакетом. Президент США был в костюме такого же оттенка.

Праздник завершился вечерним приёмом в Белом доме. Всех гостей попросили отключить телефоны, чтобы сохранить приватность частной жизни Джо Байдена и его семьи.