Российское оружие диктует моду: в дизайнерском магазине Монако продают торшеры в виде автомата Калашникова

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23 ноября 2022, 14:45 Источник: МК

Фото: Global Look Press

В престижном районе Монте-Карло княжества Монако можно найти необычные интерьеры, которые сразу же заставят задуматься об их предназначении. Дело в том, что в экспозиции предлагаемого устройства апартаментов предлагаются настольные торшер и лампа, в оформлении которых используются формы российского автомата Калашникова.

Такие декорации стоят немало, и созданы не для каждого кошелька. За напольную лампу просят заплатить не менее 3500 евро (по русским деньгам – это 220 тысяч), а за настольную – 2700 евро (170 тысяч рублей).

В интернете уже заметили эту необычную идею и гадают о том, что же суждено увидеть в будущем, возможно, диван в форме какого-нибудь боевого фрегата? Эксперты в области стрелкового оружия действительно подтверждают, что в оформлении светильников учитываются формы АК. Но для чего это было сделано – пока что неизвестно.