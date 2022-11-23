Немецкой экономике прогнозируют рецессию

Еврокомиссия, по данным Business Insider, прогнозирует немецкой экономике рецессию в 2023 году и выражает опасения, что кризис Германии затронет всю Европу.
ЕК ожидает, что ВВП Германии уменьшится на 0,6% в 2023 году, и её показатели, вместе со шведскими, будут худшими среди стран ЕС. Хотя ещё в середине года говорили о грядущем экономическом росте на 1,3%. Но теперь даже в целом по ЕС не ожидается рост экономики более, чем на 0,3%, хотя ещё летом рассчитывали на 1,5%.
Германия до украинского кризиса не успела оправиться от пандемии, и сразу столкнулась с высокими ценами на энергоносители и потенциальными перебоями в электроснабжении, что угрожает немецким производствам. Также влияет снижение покупательной способности населения на фоне высокой инфляции, а Еврокомиссия прогнозирует рост цен в ЕС ещё как минимум на 9,3%.
Помочь Германии выйти из ситуации с меньшими потерями может только мягкая зима, обещанная синоптиками. Она позволит экономить энергию внутри страны и не сильно делиться запасами с другими странами, как это принято в ЕС. Но несмотря на заполненность газовых хранилищ ФРГ на 95%, при длительных заморозках этого может оказаться недостаточно.
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