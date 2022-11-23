Япония вооружается против Северной Кореи, Китая и России

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23 ноября 2022, 11:28

Согласно правительственному докладу, представленному премьер-министру Фумио Кисиде, в ближайшие четыре года Япония закупит у США больше крылатых ракет Tomahawk, а также улучшит ракету наземного базирования. Причиной военного усиления считают необходимость «сдерживания» потенциального противника, среди которых Северная Корея, Китай и Россия.



Япония планировала увеличить дальность имеющихся крылатых ракет более чем до 1 тыс. км ещё несколько лет назад, когда находящиеся рядом страны начали активнее наращивать военный потенциал. КНР увеличила количество некоторых видов баллистических ракет, Конгресс США счёл действия КНР созданием напряжения вокруг Тайваня. Китай обвинил США в том же, когда те начали планировать размещение сети ракет на островах от Окинавы до Тайваня и Филиппин.



Военное усиление Японии будет связано с дополнениями к Стратегии национальной безопасности, включающими установление тесной связи безопасности Японии с безопасностью Тайваня и возможностью нанесения превентивных ударов. Окончательное принятие такого решения спровоцировала реакция КНР на посещение Тайваня Нэнси Пелоси, испытания КНДР нового вооружения около Японии и украинский кризис. В США Японию поддержали.