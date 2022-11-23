ОДКБ предложат принять участие в СВО на Украине?

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2022, 10:31

23 ноября в Ереване пройдёт саммит Организации Договора о коллективной безопасности. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин. Он проинформирует участников организации о ходе спецоперации РФ на Украине. Остаётся открытым вопрос, будут ли участвовать войска ОДКБ в военных действиях.



Кроме Украины на постсоветском пространстве ещё достаточно тлеющих конфликтов, которые периодически разгораются с новой силой. Страны СНГ объединены не только соображениями о необходимости выстраивания торгово-экономических отношений, но и планами по коллективной обороне. Генеральный секретарь организации Станислав Зась весной заявлял, что силы объединения не будут принимать участие в СВО на Украине. Но с того момента прошло более полугода. Представления об угрозах на Украине могли поменяться. В частности, оборонное ведомство РФ неоднократно предупреждало, что Киев может применить грязную атомную бомбу. Это может привести к заражению территорий и населения многих стран, в том числе СНГ.



Члены организации планируют вооружить войска современным оружием, специальной техникой, средствами защиты. Потенциально ОДКБ имеет серьёзные возможности переломить ситуацию на Украине. Однако для этого нужна консолидация усилий всех участников.