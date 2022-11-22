Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на украинский «Старлинк»

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22 ноября 2022, 22:56 Источник: РИА Новости

Илон Маск. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Компания SpaceX, основателем и руководителем которой является миллиардер Илон Маск, подала в суд на украинскую IT-компанию «Старлинк», наименование которой совпадает с названием системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщило во вторник агентство РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В качестве ответчика указан также «Укрпатент», зарегистрировавший бренд «Старлинк» в Украине в 2011 году.

Как сообщил руководитель украинской компании, год назад представители SpaceX обращались к нему с требованием отказаться от использования бренда. Он же, в свою очередь, был готов рассматривать такой вариант, но только в том случае, если американцы компенсируют потери его фирме.

Starlink Илона Маска — это система спутникового интернета, действующая, в том числе, в Украине.