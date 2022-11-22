Глава Минобороны Турции Акар заявил о готовности применить С-400 в случае угрозы

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22 ноября 2022, 21:57

ЗРК С-400, MOD Russia/ Globallookpress.com

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности применить зенитные ракетные комплексы С-400 в случае угрозы стране.

"С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, пойдем и установим ее", — заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

Хулуси Акар добавил, что Турция прилагает усилия для покупки американских истребителей F-16, но в случае провала сделки у Анкары есть другие варианты.

Поставки первого полкового комплекта С-400 Турции были выполнены летом-осенью 2019 года.

В августе 2022 года Москва и Анкара подписали и начали реализовывать контракт на поставку второго полка ЗРК С-400.