Глава Минобороны Турции Акар заявил о готовности применить С-400 в случае угрозы

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности применить зенитные ракетные комплексы С-400 в случае угрозы стране.
"С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, пойдем и установим ее", — заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
Хулуси Акар добавил, что Турция прилагает усилия для покупки американских истребителей F-16, но в случае провала сделки у Анкары есть другие варианты.
Поставки первого полкового комплекта С-400 Турции были выполнены летом-осенью 2019 года.
В августе 2022 года Москва и Анкара подписали и начали реализовывать контракт на поставку второго полка ЗРК С-400.