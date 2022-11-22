Страны Северной Европы потратили €1,7 млрд на поддержку Киева

Страны-участники Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO) направили на поддержку Украины в общей сложности €1,7 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров обороны государств.
По их данным, в пакеты поддержки входила «летальная и нелетальная военная техника, гуманитарная помощь и деньги».
Отмечается, что представители стран не собираются останавливать поставки Киеву. Согласно их словам, «поддержка будет продолжена», так как Северное оборонное сотрудничество выступает за политическую и территориальную независимость Украины.
Ранее сообщалось, что пользователи призвали Англию прекратить финансировать вооружённый конфликт.
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