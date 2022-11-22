Newsweek: продолжительный конфликт на Украине может привести к ядерной войне между США и Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

22 ноября 2022, 16:54

Продолжительный конфликт на Украине может привести к эскалации конфликта до мирового масштаба, к ядерной войне между США и Россией. Журналист Джонатан Тобин написал на эту тему статью для издания Newsweek.

Автор публикации указал, что на минувшей неделе в течение нескольких часов можно было представить себе максимально плохой сценарий войны между США и РФ.

Журналист раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и администрацию американского президента Джозефа Байдена за нежелание деэскалировать конфликт, напомнив про обещание главы Белого дома поддерживать Украину до победы Киева, а конечной целью Зеленского является возвращение всех территорий.

По мнению Тобина, инциденты, подобные польскому, могут повториться, он надеется, что республиканское большинство в Палате представителей убедит остальных членов правительства США переосмыслить стремление страны продолжать конфликт.

Журналист считает: "Необходима более рациональная политика США в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы".