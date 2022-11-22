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С 1 января электроэнергия в ФРГ подорожает на 61%

, 15:20

С 1 января электроэнергия в ФРГ подорожает на 61%

В Германии с 1 января 2023 г. значительно вырастут тарифы за потребление электроэнергии и отопление. Стоимость газа увеличится на 54%, электроэнергии – на 61%.

Одной из причин удорожания поставщики называют прекращение работы газопровода «Северный поток» из-за повреждений, полученных в результате совершённой диверсии, и, как следствие, остановку поставок по нему российского газа. У «Северного потока-2» осталась работоспособная ветка, но на введение его в строй не даёт согласия немецкий регулятор. Кроме того, Польша ввела санкции в отношении газопровода Ямал-Европа. Вследствие всего этого, доля РФ на европейском газовом рынке упала до 9% с имеющихся 40%. Пока страны ЕС получают газ из России по «Турецкому потоку» и через украинскую газотранспортную систему.

Евросоюз стремится сменить газ, поступающий из России по газопроводу, на сжиженный газ из Соединённых Штатов и Ближнего Востока. Однако у него нет столько газопроводов для его перекачки. Помимо этого, Европа планирует лет через 20 перейти на «зелёные» источники энергии, в частности – на водород. Германия подписала договор с Канадой о его поставке с 2025 г. Но у Канады пока вообще нет инфраструктуры для его производства и систем доставки.

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