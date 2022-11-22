В Италии парам, венчающимся в церкви, возместят расходы на свадьбу

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22 ноября 2022, 14:51 Ксения Калуга

Итальянские парламентарии внесли новый законопроект, который вызвал большой резонанс в стране. Согласно документу, пары, которые будут венчаться в церкви, получат бонусы в виде выплат до 20 тысяч евро от государства.

По задумке проекта, местные власти должны возместить венчающимся расходы на свадьбу. Инициаторы законопроекта таким образом хотят увеличить количество бракосочетаний. По статистике количество браков в стране с 2019 по 2020 год упало на 67%. Однако в 2021 ситуация стала улучшаться.

По новому законопроекту теперь государство будет возмещать около 20% расходов на свадьбу. По информации зарубежных СМИ, за полученную сумму можно возместить траты на одежду жениха и невесты, питание, подарки, декоративные украшения в церкви и даже на фотосессию.