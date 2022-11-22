В Европе увеличилось число банкротств из-за подорожания энергоносителей

По данным Eurostat, в III квартале 2022 года о банкротстве заявило на 16,3% больше организаций, чем во II квартале. Это связывают с подорожанием энергоносителей, потому больший процент банкротств пришёлся на сферу ЖКХ — более 24%, на втором месте — услуги страхования (17,8%), на третьем — производства (16,2%).
Сфера ЖКХ пострадала больше остальных из-за особенностей её регулирования в Европе. Газ покупается по сильно возросшей рыночной цене, а продаётся по регулируемой, что не сильно выросла. Жёсткая борьба с инфляцией сделала бы грядущую рецессию глубокой, но короткой. Но Европа, по мнению аналитиков, не примет подобное решение из-за политического кризиса, поэтому стоит ожидать стагфляцию по типу той, что была в 70-х.
В 2022 году Европа успела заполнить газовые хранилища к зиме, но этот успех получится оценить только весной. Тогда, по оценкам экспертов, можно ожидать ослабления санкций, несмотря на готовящееся нефтяное эмбарго.
Так или иначе, для основных участников украинского кризиса эта ситуация выгодна. Россия заработает на высоких ценах на энергоносители, а США — на стремлении европейцев вывести активы из Европы. А ЕС ждёт длительный кризис, прежде всего, промышленный.
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