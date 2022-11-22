Франция теряет контроль над Африкой

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22 ноября 2022, 11:25

В Мали растёт число беженцев из-за угроз со стороны джихадистов. Как и в других государствах Сахеля, Франция сократила военное присутствие. Французские власти признали, что английский язык становится главным в Мали. Франция рискует потерять контроль не только над страной, но и значительной частью Африки.



За последние несколько месяцев число внутренних беженцев составило более 420 тысяч человек. На последнем саммите Франкофонии, прошедшем в Тунисе, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию одной из главным причин ухудшения положения в Африке. По его мнению, Москва дезинформирует коренное население региона. После смены власти в Мали, контакты с Парижем начали сокращаться, в пользу Москвы. Большая часть африканцев положительно относится к России, которая никогда их не колонизировала.



Ликвидировать боевиков в Сахеле у иностранных войск не получается. Поэтому жители Мали разочаровались в способностях Франции. Пророссийский формат политики фиксируется в Гвинее, Буркина-Фасо. Амбиции Парижа в Африке значительно подорваны. Для сохранения своего влияния необходима новая политика, которая повысит привлекательность Франции, её культуры, языка. В то же время укрепить позиции Париж сможет только в случае снижения влияния Москвы на чёрный регион. Однако это может привести, как минимум, к серьёзным дипломатическим проблемам.