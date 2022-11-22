Конфликт с Косово является последней причиной, мешающей Сербии войти в состав ЕС

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22 ноября 2022, 10:34

Диалог Сербии и Косово по замене сербских автономеров закончился провалом. Площадку для переговоров предоставлял Брюссель. В Европе обеспокоены рисками возобновления войны между республиками. В то же время в ЕС считают, что Сербия приблизилась к получению членства в союз на один шаг.



Во время переговоров сербская сторона не смогла принять ни один из предложенных вариантов разрешения спора. Евросоюз пытается примирить враждующие стороны. Брюссель недоволен действиями Косово, в котором проживает много албанцев. На севере непризнанной республики обосновались сербы, которые считают Косово частью Сербии. Они пользуются автомобилями, на которых установлены сербские номера. Из-за этого косовские власти решили их штрафовать. Автовладельцам давали время, чтобы поменять номера, но на это согласились лишь единицы.



Власти Косово приняли решение о замене номеров ещё в прошлом году. Но из-за давления ЕС процедуру отложили. Со следующего года сербские номера планируется вообще запретить. Конфликт с Косово является, пожалуй, последней причиной, мешающей Сербии войти в состав ЕС. В Европе считают, что Косово занимается неконструктивной политикой. По просьбе США стороны пока воздерживаются от силового конфликта.