США считают, что Китай запугивает малые государства и покупает их кредитами

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22 ноября 2022, 09:42

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. После этого американский политик отправилась на остров, где произошло столкновение с китайскими солдатами. Такой «визит» демонстрирует готовность США оказывать помощь Филиппинам в борьбе с китайским доминированием в регионе. В то же время никто из стран Юго-Восточной Азии не заинтересован в конфронтации с Поднебесной.



Для всех стран региона Китай выступает главным инвестором и кредитором. Харрис пытается укрепить отношения со странами АТЭС, чтобы оказывать давление на Китай. В Белом доме считают, что Пекин запугивает малые государства. Американский политик намекает, что США являются полноценным членом Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому американцы будут защищать интересы своих союзников.



Китай выступает категорически против патрулирования водных путей в океане силами США. В свете угроз Тайваню со стороны КНР, США торопятся установить с Филиппинами новые военные отношений. Китай внимательно следит за действиями американцев в регионе и не позволяет устанавливать свои правила. Большую роль в этом играет программа «Пояс и путь». В неё втянуты многие государства, которые получают от сотрудничества с КНР значительные выгоды.