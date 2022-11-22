Член ГСА региона Рогов: армия РФ готова отразить наступление ВСУ, никто не допускает мысли отступать

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22 ноября 2022, 08:34 Источник: РИА Новости

Elena Mayorova/Global Look Press

У ВС РФ есть возможность дать отпор ВСУ, никто не допускает мысли отступать. Об этом заявил член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов, комментируя попытки наступления украинских войск, отметил, что армия РФ имеет все возможности, а также боевой дух, чтобы отразить действия противника.

«Никто даже мысли не допускает уступать», — отметил Рогов.

Ранее, 21 ноября, член ГСА региона Владимир Рогов заявил, что запуск Запорожской АЭС невозможен из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал сторону, совершающую обстрел стратегического объекта, «немедленно прекратить» это.